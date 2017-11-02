В Кировском районе юрисконсульт стала жертвой насильника

Полиция разыскивает злоумышленника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 июля в полицию обратилась женщина 1983 года рождения, юрисконсульт одной из петербургских компаний. Она заявила, что её изнасиловали.

Установлено, что злоумышленник совершил преступление в квартире д. 40 по ул. Автовской. Насильник применял к жертве физическую силу. Известно, что потерпевшей понадобилась медицинская помощь. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого: это мужчина славянской внешности, на вид 27-30 лет, волосы собраны в пучок на затылке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Шушарах безработный избил и пытался изнасиловать 15-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv