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В Кировском районе юрисконсульт стала жертвой насильника
Сегодня, 11:21
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ruzannar

В Кировском районе юрисконсульт стала жертвой насильника

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Полиция разыскивает злоумышленника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 июля в полицию обратилась женщина 1983 года рождения, юрисконсульт одной из петербургских компаний. Она заявила, что её изнасиловали.

Установлено, что злоумышленник совершил преступление в квартире д. 40 по ул. Автовской. Насильник применял к жертве физическую силу. Известно, что потерпевшей понадобилась медицинская помощь. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого: это мужчина славянской внешности, на вид 27-30 лет, волосы собраны в пучок на затылке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Шушарах безработный избил и пытался изнасиловать 15-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасиловал женщину, изнасилование спб, юрисконсульт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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