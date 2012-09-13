Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Житель Тихвина надругался над 15-летней
Сегодня, 12:11
0
Shdaria
267

Житель Тихвина надругался над 15-летней

0
 
 

В Ленобласти мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, пока ее мама была на работе.

В Ленобласти решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины, который надругался над школьницей. 

В отделение полиции Тихвина обратилась 40 летняя местная жительница. Она рассказала, что над ее дочерью были совершены развратные действия 21-летним мужчиной. 

По предварительным данным АН "Оперативное прикрытие" половой акт между подозреваемым и 15-летней девушкой произошел 18 октября вечером. Известно, что мать несовершеннолетней в это время находилась на работе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении угловного дела по факту случившегося. 

Теги: изнасилование спб , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5