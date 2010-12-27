В Петербурге вводятся ограничения движения

С 3 ноября автомобилистам Петербурга нужно быть внимательными и прорабатывать себе маршрут заранее, так как пресс-служба ГАТИ и КРТИ сообщила, что вводятся новые ограничения транспорта.
До 5 ноября ограничат движение на перекрестке ул. Композиторов и пр. Просвещения из-за ремонта дорожного покрытия, а ночью с 4 на 5 закроют ул. Композиторов.
С 3 по 10 ноября работы по прокладке газопровода будут проводиться на Большой Озерной улицы от Поклоннонорской ул. до Ушаковской.
Строительство путепровода в створе Поклонногоркой улицы, поэтому с 3 по 20 декабря продлевается действие следующих закрытий дорожного движения:
— Поклонногорская ул. от пр. Энгельса до Арктической ул.;
— Громовская ул. от Ярославского пр. до Костромского пр.;
— Костромской пр. от ул. Сергея Марго до Поклонногорской ул., включая перекрестки;
— ул. Сергея Марго от Костромского пр. до Удельного пр.;
— Поклонногорская ул. от Ракитовской ул. до ж/д;
- Первомайский пр. от Мгинского пер. до Поклонногорской ул.;
— Поклонногорская ул. от Афонской ул. до ж/д, включая перекрестки;
— Главная ул. от Афонской ул. до Поклонногорской ул.;
- Мгинский пер. от 2-й Утиной ул. до Главной ул.
Также с 16 ноября закроют для движения Удельный проспект от Сергея Марго до Поклонногорской.
До 20 декабря будет ограничен проезд для машин по Поклоногорской от ул. Ракитовской до Арктической.
На проспекте Непокоренных и площади Мужества ремонтируют трамвайные пути, поэтому проезд там откроется только 9 ноября.