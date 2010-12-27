В Петербурге вводятся ограничения движения

Дороги города перекроют в связи с ремонтом покрытия и прокладкой газопровода

С 3 ноября автомобилистам Петербурга нужно быть внимательными и прорабатывать себе маршрут заранее, так как пресс-служба ГАТИ и КРТИ сообщила, что вводятся новые ограничения транспорта.

До 5 ноября ограничат движение на перекрестке ул. Композиторов и пр. Просвещения из-за ремонта дорожного покрытия, а ночью с 4 на 5 закроют ул. Композиторов.

С 3 по 10 ноября работы по прокладке газопровода будут проводиться на Большой Озерной улицы от Поклоннонорской ул. до Ушаковской.

Строительство путепровода в створе Поклонногоркой улицы, поэтому с 3 по 20 декабря продлевается действие следующих закрытий дорожного движения:

— Поклонногорская ул. от пр. Энгельса до Арктической ул.;

— Громовская ул. от Ярославского пр. до Костромского пр.;

— Костромской пр. от ул. Сергея Марго до Поклонногорской ул., включая перекрестки;

— ул. Сергея Марго от Костромского пр. до Удельного пр.;

— Поклонногорская ул. от Ракитовской ул. до ж/д;

- Первомайский пр. от Мгинского пер. до Поклонногорской ул.;

— Поклонногорская ул. от Афонской ул. до ж/д, включая перекрестки;

— Главная ул. от Афонской ул. до Поклонногорской ул.;

- Мгинский пер. от 2-й Утиной ул. до Главной ул.

Также с 16 ноября закроют для движения Удельный проспект от Сергея Марго до Поклонногорской.

До 20 декабря будет ограничен проезд для машин по Поклоногорской от ул. Ракитовской до Арктической.

На проспекте Непокоренных и площади Мужества ремонтируют трамвайные пути, поэтому проезд там откроется только 9 ноября.