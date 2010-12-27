В Петербурге введут новые ограничения движения

В связи с проведением ремонтных работ в городе будут перекрыты несколько участков

В Северной столице с 24 октября введут новые ограничения движения транспорта, сообщает объединенная пресс-служба ГАТИ и КРТИ.

С 24 октября по 2 ноября будет приостановлено движение транспорта по Итальянской ул. у дома 2/9 по Михайловской ул.

На проспекте Наставников и улице Ленинской закроют движение с 24 по 30 октября.

С 25 октября по 8 ноября ограниченно движение по улице Бабушкина от проспекта Елизарова до улицы Ольминского. Также проезд будет закрыт на перекрестке с улицы Крупской.

В связи с работами по прокладке газопровода, до 7 ноября закроют проезд по улице Бабушкина от улицы Ткачей до Крупской. По нечетной стороне площади Культуры перекроют движение от Бабушкина до Ткачей.

С 25 октября по 13 апреля 2018 года из-за работ по ремонту фасаду здания будет ограниченно движение автотранспорта по Благодатной улице от Севастьянова до Московского проспекта.

С 25 октября по 19 мая 2018 года приостановят движение по Рижскому проспекту от Степана Разина до Гапсальской. На данном участке устанавливают временно ограждение.

В связи с прокладкой теплосети с 25 октября по 2 ноября будет закрыто движение транспорта на 3-ей Красноармейской и Егорова.

С 26 октября по 4 декабря ограничат движение в связи с реконструкцией теплосети на улице Школьной у дома 86.