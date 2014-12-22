В Петербурге впервые за 7 лет продажи электромобилей рухнули на 51%

Жители Петербурга стали вдвое реже покупать электромобили и гибриды.

Санкт-Петербург впервые за несколько лет зафиксировал резкое падение продаж электромобилей: в январе-августе 2025 года зарегистрировали всего 384 электрокара, что на 51% меньше аналогичного периода прошлого года. Данные публикуют "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на агентство "Автостат инфо".

Продажи электромобилей в Петербурге демонстрировали рост ежегодно с 2018 года, однако в 2025 году тренд изменился. Снижение интереса покупателей связано с ростом налога на электромобили с 32,6 тыс. руб. до 667,4 тыс. руб., который влияет на конечную цену в салонах.

Гибридные автомобили также показывают падение спроса. За первые шесть месяцев 2025 года в городе реализовали 1,4 тыс. гибридов, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты связывают снижение продаж с запретом на ввоз машин через страны ЕАЭС, введенным в 2024 году, а также с низкой остаточной стоимостью при перепродаже из-за износа батарей, ограниченной сетью зарядных станций и ростом утилизационного сбора, который увеличил цены на автомобили в среднем на 15-20%.

По России тенденция схожа. С января по июль 2025 года в стране продали 5,7 тыс. электромобилей, что на 48,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Продажи гибридов упали на 26,6% до 16,9 тыс. машин, отмечают аналитики.

Фото: freepik (user6702303)