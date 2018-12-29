В Петербурге впервые в России представят балет "Самурай Нобунага"

Спектакль представят во втором отделении гала-концерта 15 и 16 января на сцене театра Комиссаржевской.

Накануне гала-концерта, 14 января, в Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная совместному выступлению звезд российского и японского балета в рамках Фестиваля японской культуры в России. На одной сцене с премьерой драмы-экшена "Самурай Нобунага" выступят народный артист Фарух Рузиматов, Морихиро Ивата и Ранко Фудзима.

Культуры Японии достаточно непростая и сложна для восприятия европейской части публики и российской. Но в октября, когда приехал театр приехал в четвертый раз за всю историю кабуки был переаншлаг в БДТ. Это говорит о том, что все-таки интерес зрительский есть, но воспринимать это, как классический балет, конечно, нельзя. Это совершенно другая постановка, где участвует также актеры театра кабуки. Фарух Рузиматов, народный артист России

Ранко Фудзима рассказал, что они с Фарухом Рузиматовым давно мечтали воплотить спектакль в жизнь. Задумка была том, чтобы исполнить нечто традиционное на подмостках японского театра с ханамити, помостом, идущим от сцены через партер в глубь зрительного зала в театре кабуки:

Мы с Фарухом обсуждали возможность создания такого совместного творческого проекта. Я исходил из того, что русского не знаю, в классической хореографии балетной не силен. Тогда мы решили привлечь к этому проекту еще и Морихиро Ивата, который силен и в том, и другом. Ранко Фудзима, известный танцовщик, исполняющий японские танцы классического направления "нихон-буё"

Фудзима также отметил, что изначально Ивата в этом проекте должен был выполнять роль члена рабочей команды, однако позже выяснилось, что в этой задумке обязательно должен быть еще один персонаж - Тоётоми Хидэёси. Лучшим исполнителем этой партии команда выбрала Мирихиро. Артистам интересна реакция, так как, по их мнению, петербургская публика самая знающая и требовательная в России.

В центре сюжета спектакля "Самурай Нобунага" показаны конкретные исторический личности конца XV – первой половины XVI вв, когда Сёгунат Асикага утратил влияние и в Японии начали возникать отдельные княжества, которые вели продолжительные войны за территории. Самурай Ода Нобунага начал объединять страну, захватив Киото, но спустя 14 лет его убил мятежник Акэти Мицухидэ. За пост правителя Японии начались новые споры и войны между видными военачальниками, одним из которых был прославленный полководец Тоетоми Хидэёси.

Напомним, что премьера состоится 15-16 января в театре Комиссаржевской. Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Иидзима Ясумаса рассказал журналистам, что гала-концерт пройдет в рамках программы перекрестного года Японии и России. Совместная деятельность двух стран продолжится до конца июня 2019 года.