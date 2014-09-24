Россия предложила Японии отказаться от виз

Речь идет о деловых и туристических поездках.

Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой Таро Коно, пишет ТАСС.

Речь идет о деловых и туристических поездках. Лавров выразил надежду, что диалог по этому вопросу продолжится и даст положительный результат. В первую очередь режим свободного перемещения может коснуться жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

Четвертый раунд переговоров в формате "два плюс два" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии состоялся 30-31 мая.

Ранее мы писали, что Тайвань предоставила для россиян безвизовый режим до 31 июля.

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