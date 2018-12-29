Эксперт: "Япония должна отказаться от "половинчатых" решений для мирного договора с Россией"

Напомним, Россия свернула обсуждение мирного договора в 1956 году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что Москва и Токио смогут разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор на основе положений Совместной декларации 1956 года. Однако, эксперт ИМЭМО РАН по Японии Кристина Вода в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" отметила, что для этого Абэ нужно отказаться от "половинчатых решений".

Если мы будем следовать букве этой декларации, то после заключения мирного договора РФ в качестве жеста доброй воли передает остров Шикотан и гряду Хабомаи. Это несколько меньше, чем официальная базовая позиция Токио. Согласится ли общественное мнение Японии на сокращение своих требований? С другой стороны, для РФ очень важно подписать мирный договор и урегулировать все сопутствующие проблемы. При этом очевидно, что не в интересах РФ заключать сделку и подписывать какое-то соглашение без окончательного урегулирования вопроса. Кристина Вода

Напомним, Россия свернула обсуждение мирного договора в 1956 году из-за того, что Токио заключили соглашение с США, где разрешили своим союзникам пользоваться военными базами на своей территории.

Что касается мирного договора, то здесь пока очень много вопросов. Мы видим, что стороны раз за разом проговаривают свои базовые позиции, учитывая которые очень сложно говорить о каком-то решении проблемы Курил. Да и Россию не устроят половинчатые решения. Заключение мирного договора должно завершать все дискуссии и поставить точку в любых спорах, но пока этого не происходит. Кристина Вода

Фото: пресс-служба Кремля