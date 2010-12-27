Тайвань временно предоставит для россиян безвизовый режим

Чуть больше года туристы из России смогут посещать остров без дополнительной бюрократии.

Правительство Тайваня официально разрешила россиянам посещать страну без оформления визы. С шестого сентября 2018 года по 31 июля 2019 года туристы смогут находиться на территории иностранного государства в течение 14 дней. В случае, если отдых планирует затянуться, то виза все же понадобится. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Как отмечают представители Тайваня, данное решение об облегчении въезда для граждан России связано с улучшением условий для отдыха и популяризации туризма на острове.

Напомним, что матч "Зенит-Спартак" стал самым рейтинговым по просмотрам среди игр РПЛ за 2018 год.

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