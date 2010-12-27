Матч "Зенит-Спартак" стал самым рейтинговым по просмотрам среди игр РПЛ за 2018 год

Игру по телевизору посмотрело около 3,7 миллиона россиян.

Игра РПЛ, в которой принимали участие команды из Петербурга и Москвы стала самой просматриваемой в телевизионном эфире. Доля посмотревших матч между "Зенитом " и "Спартаком" зрителей составила 12,9 процентов. Трансляция на данный момент имеет рейтинг 3,1 процента. Об этом сообщают представители "Матч ТВ". Сейчас это лучший показатель среди всех игр турнира.

Согласно статистике, в общей количестве по телевизору игру посмотрело около 3,7 миллиона человек. В Северной столице доля зрителей составила 30,4 процента. В столице показатели чуть ниже- там игрой с голубых экранов наслаждались 15,9 процентов фанатов.

Фото: Pixabay.com