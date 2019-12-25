В Петербурге показали социальный спектакль в WhatsApp

Молодежь оценила необычный формат и сюжет постановки.

Для петербургской молодежи показали социальный спектакль, впервые проведенный в приложении WhatsApp. Как рассказали в пресс-службе Смольного, постановку "Через час" презентовали актеры театральной студии центра "Контакт".

Спектакль длился час, в центре истории типичные подростковые проблемы – одиночество, трудные отношения с родителями, травля, первая любовь. Актеры загружали в мессенджер свои голосовые сообщения и фотографии, общаясь при анонимных зрителях-свидетелях.

Юные зрители оценили необычное ощущение от смешения реальности и театра и поделились, что постановка вызвала массу эмоций.

Спасибо за поиск своего выразительного театрального языка и за темы, которые слишком просты, чтобы о них говорить серьезно и достаточно сложны, чтобы о них промолчать. Было интересно! зрительница

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