Театр Ленсовета планирует открыть новый сезон 1 июля

Театр не успел показать две премьеры.

В воскресенье днем, 31 мая, театр имени Ленсовета сообщил, что 86 театральный сезон официально завершен.

Из-за пандемии коронавируса театр не успел показать две премьеры – "Утиная охота" и "Бесприданница". Однако представители театра надеются наверстать упущенное в следующем сезоне.

Большое спасибо артистам, которые в режиме самоизоляции не забывали о своих зрителях, оставались на связи, дарили столько радостных и приятных эмоций! Стихи, проза, песни, видеообращения, прямые эфиры, скетчи - мы знаем, как это было важно для всех! пресс-служба театра.

Также театр не забыл поблагодарить Веру Николаевну Матвееву за участие в онлайн-жизни театра и режиссера Сергея Исаева за помощь в создании проектов "Василий Тёркин" и "Двое в городе".



Напомним, что с 25 мая можно купить билет на спектакли, которые состоятся в сентябре.

Ранее мы писали, что Эрмитаж провел онлайн-экскурсию по Кронштадтскому Морскому музею.

Фото: vk.com/lensovet_theatre