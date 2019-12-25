Эрмитаж провел онлайн-экскурсию по Кронштадтскому Морскому музею

Экскурсия прошла в рамках рубрики "Эрмитаж в гостях у коллег".

В воскресенье, 31 мая, в рамках рубрики "Эрмитаж в гостях у коллег" музей провел виртуальную экскурсию по Кронштадскому морскому музею. Об этом стало известно из официальной группы Эрмитажа в соцсети.

В прямом эфире зрители узнали о реставрации шлема водолаза Н.С. Мышляевского, погибшего в Великую Отечественную войну. Видео экскурсии доступно в соцсетях.

Сегодня вечером, в 21:00, в аккаунте Instagram пройдет трансляция "Эрмитажные книги. При Дворе российских императоров. Костюм XVIII – начала XX вв. в собрании Эрмитажа" – зрители познакомятся с хранителем коллекции "Гардероб Петра I" Ниной Тарасовой.

Ранее мы писали, что трансляции БДТ за месяц посмотрели почти 4 миллионов человек.

Фото: пресс-служба Кронштадтского Морского музея