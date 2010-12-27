В Петербурге возбудили уголовное дело против убитого полицейским грабителя

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В среду, 5 сентября, в Санкт-Петербурге сотрудник вневедомственной охраны застрелил преступника с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета города.

Инцидент произошел ночью в магазине на Бронницкой улице,15. В полицию поступило сообщение, что трое неизвестных мужчин пытаются проникнуть внутрь торговой точки. Прибывшие на место росгвардейцы столкнулись с сопротивлением одного из нападавших. Мужчина достал нож и стал угрожать. На предупредительный выстрел полицейского преступник не среагировал, и сотрудник был вынужден открыть огонь на поражение. Злоумышленник получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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