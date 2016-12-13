На бывшей картографической фабрике ВМФ в Петербурге случился пожар

Возгорание ликвидировали за 40 минут.

В среду, 5 сентября, в Центральном районе пожарные около 40 минут тушили пожар в здание Центральной картографической фабрики ВМФ. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Возгорание случилось примерно в 14:12 по адресу Обводный канал, 23. Пожару был присвоен номер сложности 1-бис, что потребовало участия 29 сотрудников МЧС. Как выяснялось, горело помещение на четвертом этаже. В результате Огонь уничтожил 10 квадратных метров помещения.

Справиться с возгоранием удалось в 15:20. Все находящиеся в здании были эвакуированы, поэтому никто не пострадал.

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Фото: vk.com/spb_today

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