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На бывшей картографической фабрике ВМФ в Петербурге случился пожар
Сегодня, 17:32
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Rybka123
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На бывшей картографической фабрике ВМФ в Петербурге случился пожар

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Возгорание ликвидировали за 40 минут.

В среду, 5 сентября, в Центральном районе пожарные около 40 минут тушили пожар в здание Центральной картографической фабрики ВМФ. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Возгорание случилось примерно в 14:12 по адресу Обводный канал, 23. Пожару был присвоен  номер сложности 1-бис, что потребовало участия 29 сотрудников МЧС. Как выяснялось, горело помещение на четвертом этаже. В результате Огонь уничтожил 10 квадратных метров помещения.

Справиться с возгоранием удалось в 15:20. Все находящиеся в здании были эвакуированы, поэтому никто не пострадал.

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Фото: vk.com/spb_today

 

 

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Теги: пожар в санкт-петербурге
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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