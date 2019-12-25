В Петербурге визовый центр Болгарии начал принимать документы без онлайн-записи

Документы на болгарскую визу теперь можно подать лично без предварительной записи.

Визовый центр Болгарии в Санкт-Петербурге начал прием документов на получение шенгенской визы без предварительной онлайн-записи. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

В региональных офисах сохраняются ограничения — консульские сборы пока нельзя оплачивать на месте. Поток заявителей на текущий момент небольшой.

Для подачи документов необходимо предоставить стандартный пакет — авиабилеты, медицинскую страховку, финансовые гарантии и подтверждение брони гостиницы. Туристическая виза, как правило, выдается на даты поездки, указанные в заявлении.

Нововведение направлено на упрощение процесса подачи заявлений и снижение очередей, сообщили в визовом центре.

