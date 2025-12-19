В Петербурге выросли продажи BMW российской сборки за год

Их продали 15 штук.

В Санкт-Петербурге по итогам прошлого года было реализовано 15 автомобилей BMW российской сборки. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов.

Речь идет о моделях BMW X5, X6 и X7, которые были собраны на производственной площадке в Калининградской области.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом уровень продаж увеличился более чем в два раза. В 2023–2024 годах в городе было зарегистрировано семь новых автомобилей BMW российского производства.

Всего в течение 2025 года на учет в Санкт-Петербурге поставили 1228 новых автомобилей марки BMW независимо от страны сборки.

Ранее Piter.TV сообщал, что в 2026 году трассу М-11 "Нева" оснастят скоростными зарядными хабами для электромобилей. Впоследствии подобные комплексы на 378-м и 542-м км трассы будут двусторонними.

Фото: Piter.TV