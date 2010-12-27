Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге выпустили "Подорожник" посвященный 110-летнему юбилею трамвая
Сегодня, 12:36
0
Asyaromanenkova
221

В Петербурге выпустили "Подорожник" посвященный 110-летнему юбилею трамвая

0
 
 

Со вторника ограниченным тиражом в продажу пустили "Подорожник" с символом 110-летнего юбилея петербургского трамвая.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" выпускает проездной билет "Подорожник", посвященный 110-летнему юбилею петербургского трамвая. Электронные носители поступили в продажу ограниченной партией. Торговать ими начали со вторника, 24 октября.

В Петербурге выпустили "Подорожник" посвященный 110-летнему юбилею трамвая

Функциональные возможности новой карты «Подорожник» те же, что и у обычной карты. На неё можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, а также использовать в виде электронного билета, предоставляющего право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы

Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Купить "Подорожник" с новым дизайном можно в кассах метрополитена и в пунктах продажи Организатора перевозок.

Теги: новости питера , новости спб , организатор перевозок , подорожник
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5