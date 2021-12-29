Мужчину, который дернул росгвардейцы за штаны на митинге, освободили из здания суда

Гарипов провел под стражей год.

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении участника несогласованной акции 31-го января. Эльдар Гарипов сопротивлялся задержанию и схватил силовика за штаны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину задержали на Пионерской площади. Он "повредил" штаны росгвардейца, а также не менее одного раза ударил его ногой по бедру.

Суд назначил Гарипову лишение свободны на 1,5 года в колонии-поселении. Срок считается отбытым, так как подсудимый с 11-го февраля 2021-го года находится под стражей. Его освободили из здания суда.

Ранее Piter.tv рассказывал, как наказали петербуржца, который избил силовика на митинге.

Фото: Piter.tv