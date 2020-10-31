В Петербурге вынесли приговор организаторам афер с арендой жилья

Суд поставил точку в деле о мошенничестве с квартирами на миллионы.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о масштабной мошеннической схеме с фиктивной арендой квартир, жертвами которой стали около 150 человек. Суд признал Алексея Трешкина, Юлию Васильеву и Александра Уткина виновными в совершении 150 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Мария Иванова признана виновной в 89 преступлениях, а Рамиль Гурбанов — в 67 эпизодах. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил не менее 5,1 миллиона рублей.

Следствием установлено, что в феврале 2021 года Леманн и Коневец приняли решение создать организованную группу, целью которой стало хищение денежных средств у граждан, искавших жилье в аренду. Участники группы подбирали квартиры в Санкт-Петербурге и Сочи, фотографировали их и демонстрировали потенциальным арендаторам по видеосвязи. После этого они размещали ложные объявления на интернет-площадках и вели переписку с потерпевшими, убеждая их перевести деньги.

Мошенники представлялись собственниками жилья и сообщали, что бронирование квартиры возможно только при условии срочного перечисления арендной платы. Денежные средства переводились на банковские карты, оформленные на третьих лиц. После получения денег связь с потерпевшими прекращалась.

Уголовное дело в отношении Коневец было прекращено в связи с ее смертью. Суд оправдал Рамиля Гурбанова по 28 эпизодам и переквалифицировал его действия по 39 эпизодам. Юлии Васильевой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Алексею Трешкину назначено три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. С учетом времени содержания под стражей и домашнего ареста наказание признано отбытым. Марии Ивановой назначено 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Александру Уткину назначено пять лет условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Рамилю Гурбанову назначено 3,5 года условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV