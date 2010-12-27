Горожанин получил 3 года условно.

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который расплачивался поддельными купюрами в ресторанах. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Так, горожанин в основном отдыхал в ресторанах и кафе в центре города. Подделки были сделаны в виде пятитысячных купюр. Полицейские обнаружили у подсудимого девять липовых банковских билетов

Суд признал петербуржца виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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