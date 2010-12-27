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Комиссия выбрала эскиз памятника Даниилу Гранину
Сегодня, 16:19
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Rybka123

Комиссия выбрала эскиз памятника Даниилу Гранину

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Скульптуру планируют установить у дома № 6 на Дальневосточном проспекте.

Жюри выбрала эскиз будущего памятника Даниилу Гранину. Об этом сообщает ТАСС.

Скульптуру планируют установить у дома № 6 на Дальневосточном проспекте - рядом с культурно-просветительским центром при библиотеке, носящей его имя. На памятнике писатель будет изображен сидящим в кресле с книгой в руках. За этот вариант проголосовали 6 из 10 членов комиссии, включая дочь писателя Марину Чернышеву-Гранину. Она отметила, что скульптура будет полностью отражать образ ее отца.

Всего на конкурс, скульпторы и авторские коллективы из двух столиц представили на конкурс 23 работы. В комиссию помимо Марины Данииловны входили народные артисты Олег Басилашвили и Александр Сокуров,  президент Российского книжного союза Сергей Степашин и художник Андрей КовальчукАвтором проекта-победителя стал петербургский скульптор Евгений Бурков.

Фото: Даниил Гранин вдохновляет / ВК.

 

Теги: даниил гранин
Категории: Лента новостей, Культура,

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