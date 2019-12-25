В Петербурге вернувшихся из-за границы специалистов не допускают на работу

В субботу, 14 марта, стало известно, что предприниматели Северной столицы начали "слишком сильно" опасатья за здоровье своих сотрудников.
Жалобы от подчиненных на то, что их отказываются допускать на работу, начали поступать еще в пятницу. Ситуация затронула тех петербуржцев, которые недавно вернулись из других стран. Об этом сообщил "Вечерний Петербург".
Согласно данным издания, предприниматели требуют, чтобы работники доказали, что у них отсутствует вирус COVID-19.
Отметим, ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работодателей по предотвращению распространения коронавируса. Однако в документе не было прямого запрета на допуск к рабочим местам.
Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирусом заболела девочка, приехавшая из Австрии.
Фото: pexels
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