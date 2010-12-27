В Петербурге в остановку на Меншиковском проспекте влетел автомобиль

Водитель скрылся с места ДТП.

Днем, 19 июля, на Меншиковском проспекте в остановку общественного транспорта врезался ВАЗ. Об аварии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Автомобиль марки ВАЗ 2111 влетел в остановку, находящуюся на Меншиковском проспекте на стороне Пискаревского кладбища. Держащую конструкцию перекосило, а на остановке разбились все стекла. Как сообщили свидетели, после аварии из машины вышел водитель, который явно был в нетрезвом состоянии. Он ехал с Шафировского проспекта и, по словам очевидцев, "не вписался в поребрик".

Водитель скрылся с места ДТП. На месте происшествия уже работает полиция.

Фото: "ДТП и ЧП" / ВК.