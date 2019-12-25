Петербургский дизайнер придумал журнал Botkina Covid Fashion

Он создал обложки для выдуманного журнала, когда находился на карантине в больнице Боткина.

Дизайнер из Петербурга Артем Иванов придумал обложки для несуществующего журнала Botkina Covid Fashion. В момент создания таких обложек он находился на карантине в больнице имени Боткина.

Все работы в своем Facebook опубликовала подруга дизайнера Валентина Суслова.

"Бицепс или жрицепс? Выбираем, что прокачивать на карантине", "Свет в конце тоннеля и как его выключить. Боремся с ночным освещением из коридора", "Отрицание, гнев, принятие" , "Кроватьборд", "Ночной дожор". Это только малая часть предложенных заголовков.

При этом дизайнер призвал всех соблюдать меры предосторожности, соблюдать дистанцию и не ходить на шашлыки.

В Петербурге выявили 9 новых случаев COVID-19.

Фото: Facebook/ Валентина Суслова; Тёма Иванов