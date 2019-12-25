Из-за халатности таможенного инспектора в Петербурге государство не получило 29 млн рублей

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Главного государственного таможенного инспектора одного из отделов петербургского таможенного поста подозревают в халатности, которая повлекла за собой причинение особо крупного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорта СК РФ.

Женщина возглавляет отдел таможенного оформления и таможенного контроля. По версии следствия, в 2019-м году на таможенный пост поступили декларации на товары. Инспектор не должным образом проверила документы и сведения о весе, после чего товар отравился за границу. Это привело к тому, что государство недополучило 29 млн рублей в виде неуплаченных таможенных платежей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оштрафовал таможенного инспектора на 30 тысяч рублей за служебный подлог.

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