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Из-за халатности таможенного инспектора в Петербурге государство не получило 29 млн рублей
Сегодня, 13:08
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nadezhda_sib

Из-за халатности таможенного инспектора в Петербурге государство не получило 29 млн рублей

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Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Главного государственного таможенного инспектора одного из отделов петербургского таможенного поста подозревают в халатности, которая повлекла за собой причинение особо крупного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ на транспорта СК РФ. 

Женщина возглавляет отдел таможенного оформления и таможенного контроля. По версии следствия, в 2019-м году на таможенный пост поступили декларации на товары. Инспектор не должным образом проверила документы и сведения о весе, после чего товар отравился за границу. Это привело к тому, что государство недополучило 29 млн рублей в виде неуплаченных таможенных платежей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства случившегося. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оштрафовал таможенного инспектора на 30 тысяч рублей за служебный подлог. 

Фото: pixabay.com 

Теги: таможня, халатность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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