Суд оштрафовал таможенного инспектора на 30 тысяч рублей за служебный подлог

Подсудимый загладил вред, причиненный преступлением.

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру наказания таможенному инспектору, который обвиняется в служебном подлоге. Ему удалось избежать уголовной ответственности.

Суд установил, что старший таможенный инспектор Кронштадтского таможенного поста Балтийской таможни допустил выпуск в свободное обращение на территории РФ незадекларированного товара. Это произошло в мае 2020. Инспектор хотел оказать содействие коммерческой организации в скорейшем выпуске товара. В акт досмотра он внес ложные сведения о составе товара.

Подсудимый добровольно внес 50 тыс. рублей на счет СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 3", тем самым иным образом загладил причиненный совершенным им преступлением вред.

Суд назначил мужчине штраф в виде 30 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

