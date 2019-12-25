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Суд оштрафовал таможенного инспектора на 30 тысяч рублей за служебный подлог
Сегодня, 13:25
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nadezhda_sib

Суд оштрафовал таможенного инспектора на 30 тысяч рублей за служебный подлог

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Подсудимый загладил вред, причиненный преступлением.

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру наказания таможенному инспектору, который обвиняется в служебном подлоге. Ему удалось избежать уголовной ответственности.

Суд установил, что старший таможенный инспектор Кронштадтского таможенного поста Балтийской таможни допустил выпуск в свободное обращение на территории РФ незадекларированного товара. Это произошло в мае 2020. Инспектор хотел оказать содействие коммерческой организации в скорейшем выпуске товара. В акт досмотра он внес ложные сведения о составе товара.

Подсудимый добровольно внес 50 тыс. рублей на счет  СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 3", тем самым иным образом загладил причиненный совершенным им преступлением вред.

Суд назначил мужчине штраф в виде 30 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV
 

Теги: инспектор, подлог, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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