В Петербурге в четверг порывы ветра могут достигать 15 м/с

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу дает рекомендации населению.

В четверг, 23 августа, в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного ветра до 15 м/с. Об этом сообщает главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

МЧС рекомендует при ветре:

- убирать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрывать окна;

- машину нужно поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций;

- идя по улице, стоит обходить рекламные щиты и дома с шаткой кровлей;

- по возможности, избегать разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее в Петербурге во время шторма повалило почти 200 деревьев.

Фото: Piter.TV