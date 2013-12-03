В Петербурге в автосалонах осталось лишь 15 новых автомобилей Solaris HS

Solaris HS 2024 года почти исчезли из продажи в Северной столице.

В Санкт-Петербурге почти завершились продажи новых автомобилей Solaris HS 2024 года выпуска. В автосалонах города осталось порядка 15 машин. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в телеграм-канале "AutoRun SPb".

По словам эксперта, на сегодняшний день Solaris HS можно приобрести только у трёх дилерских холдингов, хотя марка представлена пятью группами. Автомобилей 2025 года в продаже нет.

Гаврилов отметил, что за июль-август в Петербурге продано чуть более 10 машин Solaris HS при общем объёме реализации бренда в 300+ автомобилей. Отсутствие новой партии объясняется тем, что на петербургском заводе АГР заканчиваются машинокомплекты для сборки.

Косвенным подтверждением служит отсутствие модели в промо-материалах на официальном сайте бренда.

Фото: pxhere