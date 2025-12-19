В Петербурге установят более 80 тысяч умных камер во дворах

Система видеоконтроля охватит все районы Петербурга к 2026 году.

В Санкт-Петербурге планируют значительно расширить сеть умных камер во дворах жилых домов и подключить их к нейросетевому комплексу для контроля за благоустройством. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В Санкт-Петербурге продолжается масштабное внедрение умных систем видеонаблюдения. Государственная административно-техническая инспекция с 2024 года подключает камеры комплекса "Безопасный город" к нейросетевой платформе "Гродовой", предназначенной для автоматического выявления нарушений правил благоустройства.

На данный момент более 20 тысяч камер уже анализируют ситуацию во дворах, преимущественно в центральной части города. Система фиксирует нарушения содержания территорий и передает данные в контрольные органы для дальнейшего реагирования. В текущем году установка и подключение умных камер запланированы во всех районах Санкт-Петербурга. Инспекциям поставлена задача к 2026 году интегрировать в нейросетевой комплекс свыше 80 тысяч дополнительных камер видеонаблюдения. После завершения работ цифровой контроль за состоянием дворовых территорий будет осуществляться во всех 18 районах Северной столицы.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры