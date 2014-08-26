В Петербурге усилят охрану ключевых объектов на новогодние праздники

Зимние каникулы в Петербурге пройдут при повышенных мерах безопасности.

В Петербурге в период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры антитеррористической защиты объектов городской инфраструктуры по решению Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.

В Смольном состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Санкт-Петербурга. На совещании было принято решение о введении дополнительных мер безопасности в период зимних праздников и продолжительных выходных дней. Отмечается, что оперативная обстановка в городе находится под контролем, однако в праздничный период предусмотрено усиление защиты критически важных и потенциально уязвимых объектов. Особое внимание уделят объектам с массовым пребыванием людей.

В приоритетном порядке будет проверена готовность культурных, образовательных и социальных учреждений, на площадках которых планируется проведение мероприятий в период новогодних каникул и рождественских выходных. Также на заседании утвердили план работы Антитеррористической комиссии на 2026 год. Документ разработан с учетом рекомендаций Национального антитеррористического комитета и текущей специфики оперативной обстановки в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.TV