В Петербурге усилили работу автобусов в Приморском и Курортном районах

Интервалы сократили и добавили рейсы на популярных автобусных маршрутах.

В Санкт-Петербурге с начала января увеличили количество автобусов и сократили интервалы движения на четырех городских маршрутах, связывающих Приморский, Кронштадтский и Курортный районы. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Изменения коснулись маршрутов № 223, № 258, № 101 и № 211. Решение принято для повышения транспортной доступности и снижения времени ожидания общественного транспорта.

На маршруте № 223 в будние дни задействовано 11 автобусов, которые выполняют 243 рейса. В выходные на линии работают 8 машин с 173 рейсами. Интервал движения сокращен до 7–10 минут по будням и до 11–13 минут в выходные дни. Маршрут № 258 обслуживается 10 автобусами в будние дни с общим количеством 207 рейсов. В выходные дни курсируют 8 автобусов, совершающих 194 рейса. Интервалы движения составляют от 9 до 14 минут в будни и от 10 до 16 минут в выходные.

С 12 января изменения введены на маршруте № 101. В будние дни на линии выходят 13 автобусов, выполняющих 120 поездок, в выходные — 10 автобусов с 94 рейсами. В часы пик интервал движения составляет от 16 до 22 минут.

На маршруте № 211 в будние дни задействованы 25 автобусов, совершающих 214 рейсов. В выходные количество машин сокращается до 21, при этом выполняется 179 рейсов. В пиковые часы интервал движения уменьшен до 9–10 минут.

