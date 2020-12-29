В Петербурге умер спортивный комментатор и режиссер Эрнест Серебренников

Эрнесту Наумовичу было 84 года.

В понедельник, 25 января, в комитете по спорту сообщили, что в Петербурге скончался тележурналист, спортивный комментатор, режиссер трансляций Эрнест Серебренников.

Эрнест Серебренников скончался на 85 году жизни. Отмечается, что журналист умер "после непродолжительной болезни". Однако, чем именно болел комментатор, неизвестно.

Эрнест Намович Серебренников родился в мае 1936 года в Ленинграде. В 1957 году стал внештатным сотрудником спортивной редакции Ленинградского телевидения. Работал режиссером, главным режиссером, заместителем главного редактора и комментатором в этой редакции, а также на трансляциях Олимпиады-80.

Ранее мы писали, что скончался экс-зампред комитета по благоустройству Петербурга Михаил Чурилов.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"