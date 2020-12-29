Скончался экс-зампред комитета по благоустройству Петербурга Михаил Чурилов

Причины смерти Михаила Чурилова не называются.

В четверг, 21 января, в Петербурге скончался бывший заместитель председателя городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Михаил Чурилов, сообщили в Смольном.

Причины смерти Чурилова пока неизвестны. В пресс-службе уточнили, что Чурилов работал заместителем председателя комитета с 2000 по 2005 год и курировал разные направления: от дорожно-мостового хозяйства до транспортного строительства и благоустройства садов и парков.

Будучи настоящим профессионалом, он всегда вникал в детали и самую суть процессов, был неутомимым тружеником и мудрым наставником высказались коллеги чиновника.

Ранее мы писали, что в Петербурге умер реставратор Летнего сада, Русского музея и фонтанов Петергофа Виктор Живан.

Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга