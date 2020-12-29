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Скончался экс-зампред комитета по благоустройству Петербурга Михаил Чурилов
Сегодня, 18:04
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smirenny

Скончался экс-зампред комитета по благоустройству Петербурга Михаил Чурилов

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Причины смерти Михаила Чурилова не называются.

В четверг, 21 января, в Петербурге скончался бывший заместитель председателя городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Михаил Чурилов, сообщили в Смольном. 

Причины смерти Чурилова пока неизвестны. В пресс-службе уточнили, что Чурилов работал заместителем председателя комитета  с 2000 по 2005 год и курировал разные направления: от дорожно-мостового хозяйства до транспортного строительства и благоустройства садов и парков. 

Будучи настоящим профессионалом, он всегда вникал в детали и самую суть процессов, был неутомимым тружеником и мудрым наставником

высказались коллеги чиновника.

Ранее мы писали, что в Петербурге умер реставратор Летнего сада, Русского музея и фонтанов Петергофа Виктор Живан.

Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: комитет по благоустройству и дорожному хозяйству, михаил чурилов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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