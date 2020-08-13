В Петербурге умер контр-адмирал Александр Спешилов

Спешилов скончался 13 мая, в пятницу.

В Петербурге скончался контр-адмирал Александр Спешилов. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким.

Спешилов скончался 13 мая, рассказали в администрации Кронштадтского района. Александр Спешилов родился 8 мая 1943 года в деревне Верх-Гыя Кезского района Удмуртской АССР. Окончил Высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова в Севастополе. Позже служил на Черноморском флоте, год был командиром бригады строящихся кораблей в Ленинграде, затем командиром Кронштадтской дивизии – начальником гарнизона. Военную службу он завершил, будучи на посту начальника кафедры Военно-Морской Академии.

Ранее мы писали, что в Петербурге похоронили священника, погибшего при обстреле на границе с Украиной. Протоиерей Олег Артёмов был в служебной командировке на границе РФ с Украиной.

Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга