Дайвер нашел на дне канала Грибоедова раритетные часы контр-адмирала

Водолаз из Петербурга обнаружил часы, которые принадлежали контр-адмиралу Георгию Ярыгину. Памятную вещь удалось передать внуку владельца — тоже Георгию.
Часы были найдены на дне канала Грибоедова. несколько дней назад.
Гравировка гласит:
Контр-адмиралу
Ярыгину Г.И
от Ком
К Тоф.
1970 г
Осталось найти родственников Григория Ивановича и передать им эту бесценную находку.
написал в социальных сетях водолаз.
Вчера раритет лично передали родственнику военноначальника.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что палеонтологи из Петербурга раскопали в Кемерово кости пситтакозавра.
Фото: podvodnyispb / Instagram
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