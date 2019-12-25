  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дайвер нашел на дне канала Грибоедова раритетные часы контр-адмирала
Сегодня, 7:48
112
nadezhda_sib

Дайвер нашел на дне канала Грибоедова раритетные часы контр-адмирала

0 0

Родственника военноначальника удалось найти.

Водолаз из Петербурга обнаружил часы, которые принадлежали контр-адмиралу Георгию Ярыгину. Памятную вещь удалось передать внуку владельца — тоже Георгию. 

Часы были найдены на дне канала Грибоедова. несколько дней назад.

Гравировка гласит:

Контр-адмиралу
Ярыгину Г.И
от Ком
К Тоф.
1970 г

Осталось найти родственников Григория Ивановича и передать им эту бесценную находку.

написал в социальных сетях водолаз. 

Вчера раритет лично передали родственнику военноначальника. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что палеонтологи из Петербурга раскопали в Кемерово кости пситтакозавра. 

Фото: podvodnyispb / Instagram 

  •  
Теги: водолаз, дайвер, контр-адмирал, часы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии