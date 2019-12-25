Дайвер нашел на дне канала Грибоедова раритетные часы контр-адмирала

Родственника военноначальника удалось найти.

Водолаз из Петербурга обнаружил часы, которые принадлежали контр-адмиралу Георгию Ярыгину. Памятную вещь удалось передать внуку владельца — тоже Георгию.

Часы были найдены на дне канала Грибоедова. несколько дней назад.

Гравировка гласит:



Контр-адмиралу

Ярыгину Г.И

от Ком

К Тоф.

1970 г



Осталось найти родственников Григория Ивановича и передать им эту бесценную находку. написал в социальных сетях водолаз.

Вчера раритет лично передали родственнику военноначальника.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что палеонтологи из Петербурга раскопали в Кемерово кости пситтакозавра.

Фото: podvodnyispb / Instagram