Палеонтологи из Петербурга раскопали в Кемерово кости пситтакозавра

Также значимой находкой стали обломки древнего яйца.

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета на раскопках в Кемерово нашли ценные артефакты. Фотографиями находок археологи поделились в своем Instagram.

Как выяснилось, под слоями пустых пород на одном из участков раскопки оказались кости черепа пситтакозавра – растительноядного динозавра, обитавшего на Земле в меловом периоде. Ученые отметили, что кости одного черепа можно будет собрать воедино. Еще одной значимой находкой оказалось яйцо: целое скопление обломков археологи нашли, лежащим в форме яйца. Артефакт отсканировали 3D сканером, чтобы в дальнейшем воссоздать правильную форму яйца. Кому принадлежало яйцо, палеонтологам предстоит выяснить.

Немногим ранее, как следует из рассказов ученых на их страничке, они обнаружили зубы тритилодонта, челюсть крокодила и лобную кость ящерицы.

Ученые обнаружили, что лекарство от алкоголизма лечит COVID-19.

Фото: paleo_vert_spb / Instagram