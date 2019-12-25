Палеонтологи из Петербурга раскопали в Кемерово кости пситтакозавра

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета на раскопках в Кемерово нашли ценные артефакты. Фотографиями находок археологи поделились в своем Instagram.
Как выяснилось, под слоями пустых пород на одном из участков раскопки оказались кости черепа пситтакозавра – растительноядного динозавра, обитавшего на Земле в меловом периоде. Ученые отметили, что кости одного черепа можно будет собрать воедино. Еще одной значимой находкой оказалось яйцо: целое скопление обломков археологи нашли, лежащим в форме яйца. Артефакт отсканировали 3D сканером, чтобы в дальнейшем воссоздать правильную форму яйца. Кому принадлежало яйцо, палеонтологам предстоит выяснить.
Немногим ранее, как следует из рассказов ученых на их страничке, они обнаружили зубы тритилодонта, челюсть крокодила и лобную кость ящерицы.
Ученые обнаружили, что лекарство от алкоголизма лечит COVID-19.
Фото: paleo_vert_spb / Instagram
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