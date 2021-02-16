В Петербурге уменьшилось количество пострадавших от действий финансовых мошенников

Почти четверть респондентов отметили, что за последний год с мошенниками не сталкивались ни они, ни их близкие.

Доля жертв финансовых мошенников в Петербурге и Ленобласти уменьшилась в этом году на 13% по сравнению с 2022-м, когда количество пострадавших от действий злоумышленников приравнивали к 77%. Об этом пишет "Петербургский дневник" 24 ноября, ссылаясь на опрос ВТБ и банка "Открытие".

Почти четверть респондентов отметили, что за последний год с мошенниками не сталкивались ни они, ни их близкие. Общались со злоумышленниками, но не переводили им деньги, 72% опрошенных. 5% петербуржцев понесли финансовый ущерб.

О действиях злоумышленников информировали свой банк 36% респондентов, 7% обращались к правоохранителям. При этом 53% горожан не рассказывали никому о встрече с финансовыми мошенниками.

Однако именно информирование о кражах помогает финансовым организациям и ведомствам разрабатывать новые инструменты безопасности. Никита Чугунов, старший вице-президент банка и руководитель департамента цифрового бизнеса

Ранее мы сообщали о том, что 81-летний житель Петроградского района Петербурга перевел мошенникам 10 млн рублей в период с апреля по 18 ноября.

На его мобильный телефон звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником полиции. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств он убедил пенсионера через разные банкоматы перевести на неизвестные счета 10 468 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Фото: Piter.TV