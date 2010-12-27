Цыганки украли у 87-летней петербурженки 1,6 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и 6 тысяч евро

В парадной дома есть камера видеонаблюдения, все материалы изъяты для изучения.

У пожилой петербурженки украли 2,2 миллиона рублей на Васильевском острове. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Днем 11 сентября 87-летняя пенсионерка заявила в полицию о хищении из ее квартиры на улице Кораблестроителей 2 000 долларов, 6 000 евро и 1 670 000 рублей. В доме у пенсионерки были две женщины, которые представились соцработниками. Обе – цыганской внешности, на вид 50-55 лет.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). В парадной дома есть камера видеонаблюдения, все материалы изъяты.

Ранее двое цыган похитили жителя Кировского района, чтобы женить на знакомой и отобрать квартиру.

Фото: Pixabay