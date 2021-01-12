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В Петербурге троллейбусный парк №2 отмечает 70-летие работы
Вчера, 22:58
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В Петербурге троллейбусный парк №2 отмечает 70-летие работы

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Он был открыт 29 декабря 1952 года на базе законсервированного в 1914 году парка из-за начала Первой Мировой войны.

В четверг, 29 декабря, троллейбусный парк №2 отмечает 70-летие. Он был открыт 29 декабря 1952 года на базе законсервированного в 1914 году парка из-за начала Первой Мировой войны. Об этом рассказал комтранс в своем телеграм-канале. 

Развитие парка №2 шло постепенно. Первое время водители троллейбусов заканчивали в нем смены, а начинали работу по утрам в Троллейбусном парке №1.

Сейчас парк обслуживает центральные магистрали Северной столицы и возит пассажиров по самым популярным маршрутам, проходящим через Калининский, Василеостровский, Красногвардейский, Петроградский, Невский, Центральный и Приморский районы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: 70-летие, троллейбусный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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