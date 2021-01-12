В Петербурге троллейбусный парк №2 отмечает 70-летие работы

Он был открыт 29 декабря 1952 года на базе законсервированного в 1914 году парка из-за начала Первой Мировой войны.

В четверг, 29 декабря, троллейбусный парк №2 отмечает 70-летие. Он был открыт 29 декабря 1952 года на базе законсервированного в 1914 году парка из-за начала Первой Мировой войны. Об этом рассказал комтранс в своем телеграм-канале.

Развитие парка №2 шло постепенно. Первое время водители троллейбусов заканчивали в нем смены, а начинали работу по утрам в Троллейбусном парке №1.

Сейчас парк обслуживает центральные магистрали Северной столицы и возит пассажиров по самым популярным маршрутам, проходящим через Калининский, Василеостровский, Красногвардейский, Петроградский, Невский, Центральный и Приморский районы.

Фото: Piter.tv

