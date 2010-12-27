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В Петербурге три машины и маршрутка полностью перекрыли движение
Сегодня, 15:35
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nadiputintseva
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В Петербурге три машины и маршрутка полностью перекрыли движение

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На одной из улиц города не смогли разъехаться сразу четыре автомобиля

В Санкт-Петербурге на улице Планерной 69 участниками ДТП стали три машины и маршрутка. Очевидцы сообщают, что движение перекрыто в обще стороны.

В Петербурге три машины и маршрутка полностью перекрыли движение

 

Пользователи соцсетей выдвигают различные гипотезы о  причинах такого необычного столкновения. На фото видно, что одна из легковушек находится перпендикулярно движению.

В Петербурге три машины и маршрутка полностью перекрыли движение

Предположительно черная иномарка остановилась, чтобы повернуть налево, а авто, стоящее дальше всех, протаранило иномарку сзади и выпихнуло на встречку, где и произошло столкновение с маршруткой.

В Петербурге три машины и маршрутка полностью перекрыли движение

Участники ДТП не получили серьезных травм, известно, что один при столкновении разбил лицо. Очевидцы пишут, что служб еще нет, также как и проезда в обоих направлениях. Автобусы высаживают пассажиров. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дорожные новости спб , дтп , новости спб
Категории: Новости СПб

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