В Петербурге три машины и маршрутка полностью перекрыли движение

На одной из улиц города не смогли разъехаться сразу четыре автомобиля

В Санкт-Петербурге на улице Планерной 69 участниками ДТП стали три машины и маршрутка. Очевидцы сообщают, что движение перекрыто в обще стороны.

Пользователи соцсетей выдвигают различные гипотезы о причинах такого необычного столкновения. На фото видно, что одна из легковушек находится перпендикулярно движению.

Предположительно черная иномарка остановилась, чтобы повернуть налево, а авто, стоящее дальше всех, протаранило иномарку сзади и выпихнуло на встречку, где и произошло столкновение с маршруткой.

Участники ДТП не получили серьезных травм, известно, что один при столкновении разбил лицо. Очевидцы пишут, что служб еще нет, также как и проезда в обоих направлениях. Автобусы высаживают пассажиров.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург