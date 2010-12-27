В Петербурге три машины и маршрутка полностью перекрыли движение

В Санкт-Петербурге на улице Планерной 69 участниками ДТП стали три машины и маршрутка. Очевидцы сообщают, что движение перекрыто в обще стороны.
Пользователи соцсетей выдвигают различные гипотезы о причинах такого необычного столкновения. На фото видно, что одна из легковушек находится перпендикулярно движению.
Предположительно черная иномарка остановилась, чтобы повернуть налево, а авто, стоящее дальше всех, протаранило иномарку сзади и выпихнуло на встречку, где и произошло столкновение с маршруткой.
Участники ДТП не получили серьезных травм, известно, что один при столкновении разбил лицо. Очевидцы пишут, что служб еще нет, также как и проезда в обоих направлениях. Автобусы высаживают пассажиров.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург