В Петербурге трамваи и троллейбусы "переоделись" к Евро-2020

Они вышли на маршруты в цветах фирменной символики чемпионата.

Петербургские трамваи и троллейбусы вышли на маршруты в обновленном дизайне. Их "переодели" в цвета фирменной символики чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

В общей сложности на маршруты с новым оформлением вышли 65 трамваев и 35 троллейбусов. Прокатиться на таком транспорте можно во всех районах города.

Для каждой модели подвижного состава были разработаны индивидуальные наклейки. После завершения чемпионата фирменную символику снимут, а трамваи и троллейбусы примут свой классический вид.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах стран-членов УЕФА. Сборная России попала в одну группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии. В Петербурге состоится семь матчей чемпионата, включая один четвертьфинал. В эти дни малый бизнес не сможет работать в фан-зонах и у стадиона.

Видео: пресс-служба "Горэлектротранса"