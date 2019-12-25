Тесты на антитела к коронавирусу заметили в петербургском супермаркете

Тесты на антитела к COVID-19 (igG и igM) стали продавать в петербургских супермаркетах. Это заметил корреспондент "Невских Новостей". В каком именно магазине ― не уточняется.
Тесты лежали на одной полке с антисептиками, перчатками и салфетками. Стоимость одной упаковки составляет около 2,5 тыс. рублей. Производство ― Китай.
Стоит отметить, что в лабораторных службах тест стоит дешевле.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 120 учителей прошли вакцинацию от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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