Тесты на антитела к коронавирусу заметили в петербургском супермаркете

Они были произведены в Китае.

Тесты на антитела к COVID-19 (igG и igM) стали продавать в петербургских супермаркетах. Это заметил корреспондент "Невских Новостей". В каком именно магазине ― не уточняется.

Тесты лежали на одной полке с антисептиками, перчатками и салфетками. Стоимость одной упаковки составляет около 2,5 тыс. рублей. Производство ― Китай.

Стоит отметить, что в лабораторных службах тест стоит дешевле.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 120 учителей прошли вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.TV