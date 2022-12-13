В Петербурге суд запретил цитировать фразу Сартра об антикоммунистах

Ведомство требовало запретить доступ к шести ресурсам, на которых была размещена цитата Сартра

В Приморской суде Петербурга прошло финальное заседание по иску от прокуратуры. Истец требовал запретить фразу французского философа Жан-Поля Сартра, в которой он давал негативную оценку антикоммунистам. Об этом 28 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Прокуратура считает, что в словах Сартра есть признаки "унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды". Ведомство требовало запретить доступ к шести ресурсам, на которых была размещена цитата Сартра. Администраторы некоторых сайтов находятся на территории иностранных государств.

В рамках рассмотрения исков хотели допросить автора хотели допросить автора перевода трудов философа с французского на русский язык профессора СПбГЭУ Сергея Фокина. Несмотря на все попытки вызвать его на заседание, ученый так и не явился в суд.

Напомним, член КПРФ Алексей Филиппов более 4 лет назад сделал "ВКонтакте" репост с картинкой, на которой была цитата с критикой антикоммунистов. Прокуратура решила, что тем самым он возбуждает ненависть.

Ранее заседание по уголовному дела из-за репоста с цитатой Сартра вновь перенесли. Защита напомнила, что "антикоммунисты" не являются социальной группой.

Фото: Piter.tv