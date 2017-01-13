В Петербурге ограничили свободу врача, допустившего смерть пациента

Хирурга отстранили от врачебной деятельности на два года.

Прокуратура Калининского района поддержал решение суда по делу врача Виктора Клеймюка, сообщила 30 декабря пресс-служба ведомства. Мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Как выяснилось, Клеймюк, будучи заведующим Центра амбулаторной хирургии и врачом-хирургом городской поликлиники №86, неосторожно применил лечение для одной из пациенток, что привело к ее смерти. Еще в марте 2018 года Клеймюк вколол женщине анестетик "лидокаин", чтобы провести паравертебральную блокаду и снизить боль. Однако вещество попало в кровеносный сосуд и сконцентрировалось в нем в большом объеме, что вызвало острую сердечно-легочную недостаточность.

Врач не признал свою вину, однако суд посчитал предъявленные обвинением доказательства достаточными и приговорил Клеймюка к полутора годам ограничения свободы с отстранением от врачебной деятельности на два года.

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