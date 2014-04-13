Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по факту смерти 20-летнего пациента частной клиники в Петербурге

Молодому человеку удаляли миндалины.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти пациента частной клиники в Петербурге, рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что следственные органы ГСУ СК РФ по городу организовали процессуальную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Напомним, 20-летний пациент частной клиники, расположенной на Дунайском проспекте, скончался спустя несколько дней после операции. Ему удаляли миндалины.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

Также случившееся проверяет прокуратура Фрунзенского района Петербурга.

Фото: Информационный центр СК РФ