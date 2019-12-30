В деле о гибели пациентки после неудачной пластической операции появился еще один фигурант

Анестезиолога также арестовали.

Василеостровский районный суд Петербурга арестовал анестезиолога, второго фигуранта уголовного дела о смерти пациентки после неудачной пластической операции. Об этом 29 июня сообщил 78.ru.

Еще 29 мая хирург и учредитель частной клиники "Анна" прооперировал 62-летнюю женщину, работающую педиатром в другом частном учреждении города. Врач не имел лицензии на проведение пластических операций и провел процедуру в недопустимых условиях в отсутствии оборудования. Дома прооперированной петербурженке стало плохо, ее госпитализировали, но женщина скончалась от септического шока и большой кровопотери.

Под стражей анестезиолог, участвовавший в операции, пробудет до 2 августа.

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