В Петербурге скончалась пенсионерка после незаконной пластической операции

Женщина обратилась в клинику без лицензии.

Как стало известно в среду, 3 мая, на хирургическом столе скончалась 62-летняя петербурженка. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Женщина решила сделать пластическую операцию, но прогадала с клиникой: врачи в Василеостровском районе работали без лицензии. После операции начались осложнения, потерпевшей пришлось обратиться в больницу. Спасти жизнь пенсионерке не удалось. Она умерла через два дня от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.

Сотрудники СК завели уголовное дело и проверят деятельность хирургов.

Ранее мы писали, что петербургские нейрохирурги провели редчайшую операцию на головном мозге.

Фото: Piter.TV