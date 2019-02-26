Суд Петербурга наказал бизнесмена за вовлечение в криминал несовершеннолетнего

Суд установил, что Беер заплатил мальчику, чтобы тот ударил камнем чужую машину.

Кировский районный суд вынес приговор бизнесмену Валерию Бееру, который сделал соучастником преступления несовершеннолетнего. Об этом 8 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина вместе с другими тремя лицами договорился испортить чужой автомобиль "КIА JD (CEED)". Несовершеннолетний бросил камень в машину, за что получил 15 тысяч рублей. Ущерб при этом составил 51 тысячу.

Беер признал свою вину и раскаялся. Ему назначили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Валерий Беер является основателем известной сети по продаже шуб.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд арестовал всех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Москве.

Фото: Piter.TV