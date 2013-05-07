В Петербурге суд не разрешил Викингу поменять имя на Эрика Нортона

Петербуржец остался бы без отчества, что не соответствует российскому законодательству.

Петербуржец хотел изменить имя с Викинга Владимира Алексеевича на Нортона Эрика, но в Смольном ему не разрешили. Мужчина обратился в суд. О ситуации рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Истец обратился в суд с требованием признать отказ отдела записи актов гражданского состояния Московского района в регистрации перемены имени неправомерным. При перемене имени у него бы не было отчества, что запрещено. Это разрешено в том случае, если основывается на национальном обычае.

Викинг утверждал, что в современное мире отчество не обязательно, однако это не говорит о том, что органы исполнительной власти отказали неправомерно. В связи с этим суд отказал мужчине в удовлетворении требований иска.

По данным комитета по делам ЗАГС Петербурга, в 2020 году имя поменяли 3689 человек. В 2019 году самыми редкими именами среди мальчиков были Амур, Волямир, Ермил, Север и Элемир. Данные за 2020 год пока не опубликованы.

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